Merkel non dorme tranquilla in vista delle elezioni regionali

La politica tedesca negli anni ci aveva abituati a un dibattito abbastanza monotono, sopratutto se comparato a quello italiano: dominato da Angela Merkel, abbastanza pacato nei toni, poco incline al gossip. Ma nell'ultimo anno, soprattutto a partire dalle dimissioni, avvenute nel febbraio del 2020, di Annegret Kramp-Karrenbauer, ex delfina di Merkel eletta segretaria della Cdu nel dicembre 2018, la vita politica della Germania ha preso un'altra piega. Gli scandali che in questi giorni stanno colpendo alcuni parlamentari della Cdu sono un fardello pesante per il principale partito di governo; la mala gestione di questa seconda fase della pandemia sta pensando sull'immagine ormai non più mitizzata della Cancelliera; la sorveglianza, poi revocata, sul principale partito di opposizione (AfD) ha scatenato un'accesa discussione sulla libertà di espressione ...

