Meghan Markle rilascia un'intervista esclusiva e fa dichiarazioni sconvolgenti (Di lunedì 8 marzo 2021) Meghan Markle ed Harry, duca di Sussex, sono stati ospiti nel celebre show di Oprah Winfrey dove hanno rivelato importanti e sconvolgenti retroscena sulla loro vita a palazzo, prima di essersi ritirati dai loro ruoli reali. Meghan Markle ha raccontato della dura vita a Buckingham Palace, dei rigidi protocolli imposti dalla Famiglia Reale e delle incessanti ingerenze della stampa in ogni aspetto della sua vita privata: "Non volevo più vivere, non mi permettevano nemmeno di chiamare un Uber ed andare all'ospedale. Non mi veniva dato alcun sostegno ed il pensiero del suicidio era sempre più concreto, non potevo essere lasciata da sola. Ci vuole tanto coraggio per ammettere di avere bisogno di aiuto. Non voglio vivere con la paura. Non so come possano aspettarsi ancora silenzio dopo tutte le falsità ...

