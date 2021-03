Mastella risponde ‘ai due cretini più uno’ | “Non siamo zona rossa per colpa di Napoli”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn post di pochi minuti fa sulla propria pagina social del sindaco di Benevento, Clementechendo a ‘duepiùchiarisce la situazione dei degenti all’ospedale San Pio di Benevento e della solidarietà tra le province di Benevento e: “Duepiù uno mi hanno scritto così: “Fli ospedali di Benevento sono in sofferenza perché vi sono ricoverati i malati di COVID di. Altrimenti non saremmo in. Premesso che non è così, perché il 60% è di Benevento e provincia. Ma lo sanno questi due idioti più uno, che ogni anno, centinaia di bambini di Benevento vanno al Santobono , unico Ospedale per bambini in Campania, che tanti nostri amici e parenti, centinaia, ...