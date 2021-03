Mantova: da Lombardia altri 1,4 mln per ricostruzione post sisma (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in qualità di Commissario delegato per l’emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato tre nuove ordinanze con cui vengono finanziati interventi per complessivi 1,4 milioni di euro e viene potenziato di ulteriori 15 milioni di euro il fondo per la ricostruzione degli immobili pubblici. L’area a cui saranno destinati i fondi è quella del Mantovano: sarà finanziato il completamento dei lavori di messa in sicurezza sulle ciminiere dello stabilimento idrovoro del bacino agro Mantovano-reggiano a Moglia di Sermide e Felonica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) – Il presidente della Regione, Attilio Fontana, in qualità di Commissario delegato per l’emergenzain, ha firmato tre nuove ordinanze con cui vengono finanziati interventi per complessivi 1,4 milioni di euro e viene potenziato di ulteriori 15 milioni di euro il fondo per ladegli immobili pubblici. L’area a cui saranno destinati i fondi è quella delno: sarà finanziato il completamento dei lavori di messa in sicurezza sulle ciminiere dello stabilimento idrovoro del bacino agrono-reggiano a Moglia di Sermide e Felonica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

