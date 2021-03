La scuola non può spegnere gli animi giovanili in Dad o in Live (Di lunedì 8 marzo 2021) di Barbara Volpi (Psicologa, Specialista in Psicologia Clinica, PhD in Psicologia Dinamica e Clinica Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza, Università di Roma) Il motore dell'insegnamento è l'amore e il rispetto per la crescita giovanile, il nutrire l'anima e la mente di effervescenti leve in crescita ed aiutarle a decollare verso il futuro che è poi il nostro futuro, quello della società in cui viviamo e che i giovani porteranno avanti grazie a quello che hanno appreso dai nostri insegnamenti ma anche dai nostri comportamenti e dalle nostre azioni. Ogni insegnante lo sa o almeno ogni insegnante dovrebbe saperlo ma spesso di fronte alle difficoltà che si incontrano nel corso del viaggio dell'adolescente nella sua rocambolesca trasformazione da bruco a farfalla, o ancora prima quando il bambino tentenna nell'apprendimento chiudendosi a riccio di fronte agli ostacoli ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 marzo 2021) di Barbara Volpi (Psicologa, Specialista in Psicologia Clinica, PhD in Psicologia Dinamica e Clinica Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza, Università di Roma) Il motore dell'insegnamento è l'amore e il rispetto per la crescita giovanile, il nutrire l'anima e la mente di effervescenti leve in crescita ed aiutarle a decollare verso il futuro che è poi il nostro futuro, quello della società in cui viviamo e che i giovani porteranno avanti grazie a quello che hanno appreso dai nostri insegnamenti ma anche dai nostri comportamenti e dalle nostre azioni. Ogni insegnante lo sa o almeno ogni insegnante dovrebbe saperlo ma spesso di fronte alle difficoltà che si incontrano nel corso del viaggio dell'adolescente nella sua rocambolesca trasformazione da bruco a farfalla, o ancora prima quando il bambino tentenna nell'apprendimento chiudendosi a riccio di fronte agli ostacoli ...

