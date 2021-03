Isis | fermato a Bari 36enne algerino | è accusato di aver partecipato alla strage del Bataclan

(Di lunedì 8 marzo 2021) L'uomo, secondo quanto accertato dagli investigatori, appartiene all'organizzazione terroristica e aveva formato una cellula con i suoi fratelli e altri uomini, garantendo agli autori materiali dellaa Parigi nel 2015 i documenti contraffatti. Era già in carcere ma...

Ilsi chiama Athmane Touami, alias Tomi Mahraz. Stando alle indagini, con i fratelli Medhi ... Belgio, Spagna e Siria, Touami avrebbe fatto parte di una cellula terroristica del Daesh -, ...... alcuni dei quali non ancora identificati e operanti sia in Italia sia in Algeria, Francia, Belgio, Spagna e Siria, Touami avrebbe fatto parte di una cellula terroristica del Daesh -, lo Stato ...La polizia ha fermato un algerino di 36 anni con l'accusa di partecipazione ... L'uomo, Athmane Touami, alias Tomi Mahraz, è ritenuto appartenente all'organizzazione terroristica Isis. Le indagini ...Attentato al Bataclan, fermato un 36enne algerino a Bari. Cronaca - L'uomo, secondo quanto accertato dagli investigatori, appartiene all’Isis ...