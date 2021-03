Inter-Atalanta 1-0, Handanovic: “Si vince soffrendo, è la strada giusta” (Di martedì 9 marzo 2021) “Ci aspettavamo una partita difficile perché l’Atalanta è un’ottima squadra e lo sta dimostrando in Europa e in Italia da qualche anno. Abbiamo sofferto ma si vince anche così, questa è la strada. I dettagli spostano questi match, siamo stati bravi e fortunati a non prendere gol e poi lo abbiamo fatto”. Queste le parole di Samir Handanovic, decisivo con le sue parate nel primo tempo nel successo dell’Inter contro l’Atalanta. “Non sempre si vince con il bel gioco – sottolinea il capitano nerazzurro a Sky Sport – Tutto parte dall’allenamento quotidiano, ora abbiamo settimane piene per preparare le partite. Quando si giocava ogni tre giorni non era possibile. Da una parte l’uscita dall’Europa è una ferita aperta, dall’altra ha permesso di compattarci”, ammette ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) “Ci aspettavamo una partita difficile perché l’è un’ottima squadra e lo sta dimostrando in Europa e in Italia da qualche anno. Abbiamo sofferto ma sianche così, questa è la. I dettagli spostano questi match, siamo stati bravi e fortunati a non prendere gol e poi lo abbiamo fatto”. Queste le parole di Samir, decisivo con le sue parate nel primo tempo nel successo dell’contro l’. “Non sempre sicon il bel gioco – sottolinea il capitano nerazzurro a Sky Sport – Tutto parte dall’allenamento quotidiano, ora abbiamo settimane piene per preparare le partite. Quando si giocava ogni tre giorni non era possibile. Da una parte l’uscita dall’Europa è una ferita aperta, dall’altra ha permesso di compattarci”, ammette ...

