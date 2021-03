“Infinta pazienza e disciplina” Draghi parla alla Nazione | Covid | il premier sa che il tempo stringe

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 marzo 2021) “Non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile. Servono scelte meditate ma rapide”. Così Mariosi è espresso in un videomessaggio inviatoconferenza “Verso una strategia nazionale sulla parità di genere” - promossa dministra Elena Bonetti. Ilha praticamenteto, mettendo in chiaro la situazione per quanto concerne la gestione dell'emergenza coronavirus, tornata a salire di livello nelle ultime settimane. “Ci troviamo di nuovo di fronte a un peggioramento dell'emergenza sanitaria”, ha sottolineato. “Ognuno deve fare la propria parte per contenere la diffusione del virus - ha aggiunto - ma soprattutto il governo deve fare la sua, anzi cercando ogni giorno di fare di più. La pandemia non ...