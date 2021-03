Incendio in una casa vacanze a Oltre il Colle: intervengono i vigili del fuoco (Di lunedì 8 marzo 2021) Paura nella mattinata di lunedì 8 marzo a Oltre il Colle dove, attorno alle 7, un’intensa nube di fumo è stata vista fuoriuscire da un appartamento di una palazzina di via Vanini, solitamente utilizzata per le vacanze. Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga. Al momento del rogo, fortunatamente, nessuno era presente: i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e iniziato la bonifica degli ambienti, operazione che ha richiesto diverse ore. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 marzo 2021) Paura nella mattinata di lunedì 8 marzo aildove, attorno alle 7, un’intensa nube di fumo è stata vista fuoriuscire da un appartamento di una palazzina di via Vanini, solitamente utilizzata per le. Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati ideldel distaccamento di Zogno, del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga. Al momento del rogo, fortunatamente, nessuno era presente: idelhanno spento le fiamme e iniziato la bonifica degli ambienti, operazione che ha richiesto diverse ore. L'articolo BergamoNews.

