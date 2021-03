Genova | vendeva abusivamente le mimose | 5mila euro di multa all’ambulante

(Di lunedì 8 marzo 2021), 8 mar – Avviene nel quartiere di Molassana di: un ambulante chenel giorno della festa della donna si è visto comminare una salatadi ben, il venditore abusivo diE’ successo questa mattina: la polizia municipale genovese ha fermato un ambulante di origini marocchine mentreper strada. L’uomo, a quanto racconta La Repubblica, è da 25 anni in Italia ed è ben visto e conosciuto nel quartiere. Di fronte allainvero un po’ eccessiva, gli abitanti del quartiere hanno protestato: l’uomo era in lacrime. “Capisco che non sia legale vendere senza autorizzazione, ma quest’uomo non ...

Il quartiere di Molassana è insorto per la multa di 5mila euro fatta dalla polizia municipale questa mattina a un ambulante di origini marocchine mentre vendeva mimose per strada non lontano dalla rotonda del ponte Fleming. Tra le persone, che a decine si sono riunite per evitare che l'uomo venisse multato, tanta incredulità e senso di ingiustizia.