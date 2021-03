Festa in appartamento, tra i multati anche Luca Gotti (Di lunedì 8 marzo 2021) Una Festa privata in un appartamento nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia. Otto le persone multate e tra queste – secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto – c’è anche l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti. L’episodio si è verificato a Udine nella notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo, in via Marangoni. A chiamare le forze L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) Unaprivata in unnonostante le restrizioni imposte dalla pandemia. Otto le persone multate e tra queste – secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto – c’èl’allenatore dell’Udinese,. L’episodio si è verificato a Udine nella notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo, in via Marangoni. A chiamare le forze L'articolo

