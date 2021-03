Epidemia colposa: pm, “risparmi su procedura anti-covid” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Nessuna procedura anti contagio” e’ stata rispettata nella casa di riposo “Ramagnano” di Marsicovetere (Potenza) per ragioni di “risparmio e di profitto” – anche i dipendenti dovevano procurarsi da solo i dispositivi di protezione individuale, e cio’ ha determinato il diffondersi dell’Epidemia di covid e la morte di 22 anziani. Sulla base di queste accuse sono stati arrestati oggi Nicola Ramagnano, di 50 anni, di Marsicovetere e la sua socia Romina Varallo (45), di Polla Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 8 marzo 2021) “Nessunacontagio” e’ stata rispettata nella casa di riposo “Ramagnano” di Marsicovetere (Potenza) per ragioni di “o e di profitto” – anche i dipendenti dovevano procurarsi da solo i dispositivi di protezione individuale, e cio’ ha determinato il diffondersi dell’die la morte di 22 anziani. Sulla base di queste accuse sono stati arrestati oggi Nicola Ramagnano, di 50 anni, di Marsicovetere e la sua socia Romina Varallo (45), di Polla Consiglia

Advertising

SkyTG24 : Potenza, epidemia colposa e 22 morti in casa per anziani, 2 arresti - MediasetTgcom24 : Potenza, epidemia colposa e 22 morti in casa per anziani: due arresti #Coronavirusitalia - RaiNews : Tra le accuse omicidio colposo e circonvenzione di incapace #coronavirus - FiordellisiFran : RT @repubblica: Potenza, 22 morti in una Rsa: due arresti per epidemia colposa e omicidio: In manette i titolari di una casa per anziani a… - Trmtv : Epidemia colposa a Marsicovetere, il procuratore Curcio: in casa di riposo un altoforno, altro che focolaio -