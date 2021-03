“E’ una str***a”. Duro attacco di Antonella Elia all’ex gieffina dalla D’Urso. Di chi si tratta (Di lunedì 8 marzo 2021) Continua la carrellata degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ospiti nelle varie trasmissioni televisive, prime tra tutte quelle di Barbara D’Urso, che nei suoi salotti vede spesso protagonisti i gieffini appena usciti dalla Casa. Antonella Elia e le sue intemperanze Nella scorsa puntata di Live-Non è la D’Urso a parlare ai microfoni di Barbarella arriva Antonella Elia, che del reality è stata opinionista assieme a Pupo; la bionda showgirl durante la sua partecipazione si è contraddistinta, come sempre, per i suoi interventi irriverenti e spesso a gamba tesa, tra cui la discussione poco piacevole con Samantha De Grenet. In quell’occasione Antonella aveva deriso la concorrente per uno dei suoi ruoli nella sua carriera lavorativa, la ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 8 marzo 2021) Continua la carrellata degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ospiti nelle varie trasmissioni televisive, prime tra tutte quelle di Barbara, che nei suoi salotti vede spesso protagonisti i gieffini appena uscitiCasa.e le sue intemperanze Nella scorsa puntata di Live-Non è laa parlare ai microfoni di Barbarella arriva, che del reality è stata opinionista assieme a Pupo; la bionda showgirl durante la sua partecipazione si è contraddistinta, come sempre, per i suoi interventi irriverenti e spesso a gamba tesa, tra cui la discussione poco piacevole con Samantha De Grenet. In quell’occasioneaveva deriso la concorrente per uno dei suoi ruoli nella sua carriera lavorativa, la ...

FrancescoViava2 : Antonella Elia se patetica tu a Samantha puoi leccare solo i piedi sei falsa tu e il tuo mantenuto saresti l'ultima… - LuisaRaspa : @mary88mary88 Ma questa in base a cosa deve dire che Pier é una persona molto per bene e Giulia no? Ma una bella denuncia a sta str@@@ - Ariel48536344 : #CTCF Ma si puó stare a parlare di str***ate su Rai3 per tutto questo tempo e non sentire una parola su McKinsey, R… - LorenzoFesta18 : @Candyca47056938 @Greta__00 @ciao1414 @AndreaZelletta @14Adua @ZellettaAlessia @andrea_zenga Ma voi state ancora a… - diilettae : @TeddybearTaeV pensavo si fosse rotta la str@am a una certa -