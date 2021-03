Donne nella Storia. Le battaglie di Anna Kuliscioff, la “dottora dei poveri” (Di lunedì 8 marzo 2021) Anna Kuliscioff, qui ritratta nel 1908, nasce in Crimea il 9 gennaio tra il 1853 e il 1857. Si battè per il lavoro delle Donne e la parità dei diritti, compreso quello al voto. Quella domenica di fine aprile del 1890 fuori del Circolo Filologico Milanese, al numero 12 di via Silvio Pellico, c’è un gran fermento: stasera parlerà un personaggio molto interessante, una giovane russa che tratterà un tema dibattutissimo. Già il titolo della sua conferenza è una provocazione: “Il monopolio dell’uomo”. E a sentirla ci sarà il fior fiore della Milano progressista, quelli che frequentano il suo salotto, politici, giornalisti, rivoluzionari, attiviste della questione femminile, scrittori, editori. Si chiama Anna Kuliscioff. Non è il suo nome vero: lei è nata Anna Moiseevna Rozenstejn da una ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 marzo 2021), qui ritratta nel 1908, nasce in Crimea il 9 gennaio tra il 1853 e il 1857. Si battè per il lavoro dellee la parità dei diritti, compreso quello al voto. Quella domenica di fine aprile del 1890 fuori del Circolo Filologico Milanese, al numero 12 di via Silvio Pellico, c’è un gran fermento: stasera parlerà un personaggio molto interessante, una giovane russa che tratterà un tema dibattutissimo. Già il titolo della sua conferenza è una provocazione: “Il monopolio dell’uomo”. E a sentirla ci sarà il fior fiore della Milano progressista, quelli che frequentano il suo salotto, politici, giornalisti, rivoluzionari, attiviste della questione femminile, scrittori, editori. Si chiama. Non è il suo nome vero: lei è nataMoiseevna Rozenstejn da una ...

