Covid, nuove strette in vista a Milano e in Lombardia? Galli: 'Le misure adottate non bastano' (Di lunedì 8 marzo 2021) 'Temo che le misure adottate (con il nuovo Dpcm, ndr) non bastino'. Non usa mezzi termini Massimo Galli, primario di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, per commentare la situazione ... Leggi su milanotoday (Di lunedì 8 marzo 2021) 'Temo che le(con il nuovo Dpcm, ndr) non bastino'. Non usa mezzi termini Massimo, primario di Malattie infettive all'ospedale Sacco di, per commentare la situazione ...

Advertising

La7tv : #tagada Lo pneumologo Luca #Richeldi (membro CTS) sull'ipotesi di nuove restrizioni per affrontare la #pandemia: 'L… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI ALL’8 MARZO, ALTRI QUATTRO DECESSI / 83 NUOVI CONTAGI / O… - Gi_Ciccarelli : #GovernoDraghi nuove iniziative e linguaggio: Dall'arancione 'rafforzato' per i colori, al piano 'potenziato' per i… - iltirreno : ?? Coronavirus, 7 nuove vittime in provincia di Pistoia. C'è anche una cuoca di 55 anni ?? di Massimo Donati - CentroStudi_EL : ?? #Covid19: in G.U. il Dpcm. 2 marzo 2021, che detta le nuove misure anti-contagio in vigore fino al 6 aprile 2021… -