Covid, Giuseppe Culicchia: "L'anno in cui l'uomo scoprì di non essere Dio" (Di lunedì 8 marzo 2021) Un anno di pandemia in Italia. Ne abbiamo parlato con lo scrittore Giuseppe Culicchia, cercando di individuare i dieci momenti fondamentali. Con un tragico post scriptum. 1. Wuhan, prime remote avvisaglie Ricordo che c'erano dei brevissimi articoli sui giornali che parlavano di una forma influenzale paragonabile alla Sars che era esplosa in questo luogo fino allora a noi ignoto della Cina, mentre tutte le prime pagine erano dedicate al festival di Sanremo. Ecco, ricordo che le polemiche tra Bugo e Morgan tenevano banco, mentre le notizie da Wuhan erano relegate in un trafiletto. Mi è rimasta impressa questa cosa qua. Mi ricordo anche che a Torino mi era capitato di incontrare due turisti orientali che indossavano la mascherina, e che avevo sorriso. Mai mi sarei immaginato che sarebbe diventata la nostra norma. 2. Codogno, il virus ...

