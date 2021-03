Covid, Draghi “La via d’uscita non è lontana” (Di lunedì 8 marzo 2021) “La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana. Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di fiducia. Anche in noi stessi”. Lo afferma il premier Mario Draghi in apertura della web conference “Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere”. sat/mrv/red (fonte video: Presidenza del Consiglio) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021) “La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una vianon. Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di fiducia. Anche in noi stessi”. Lo afferma il premier Marioin apertura della web conference “Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere”. sat/mrv/red (fonte video: Presidenza del Consiglio) su Il Corriere della Città.

Advertising

ilriformista : L’ex Presidente Conte è stato reticente sui morti per covid-19. È venuto meno al dovere di fornire risposte sulla n… - MediasetTgcom24 : Draghi: 'L'emergenza Covid peggiora, ognuno faccia la propria parte' #MarioDraghi - La7tv : #lariachetira Vaccini anti-Covid, @AugustoMinzolin (Il Giornale): 'Quello di #Draghi è un europeismo pragmatista, a… - giannileft : RT @fattoquotidiano: Verso 25mila firme la petizione per il ripristino urgente dei congedi Covid. Draghi li cita ma non dice nulla sui temp… - Giornaleditalia : Covid: Draghi, 'piano vaccini verrà potenziato, prima più fragili e categorie a rischio' -