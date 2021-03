Coronavirus a Roma, la mappa dei contagi quartiere per quartiere. Ecco quali sono le zone più colpite (Di lunedì 8 marzo 2021) Coronavirus nei quartieri di Roma, Ecco la mappa aggiornata. sono stati diramati il 4 marzo scorso i nuovi dati sui contagi nella Capitale nelle varie zone: lo studio è prodotto dal Seresmi, il servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’ospedale Spallanzani in collaborazione con la Regione Lazio. Leggi anche: Allerta terapie intensive nel Lazio, preoccupano le varianti: si abbassa l’età dei pazienti in ospedale Coronavirus nel Lazio: Ecco il punto della situazione Nella giornata di ieri nel Lazio su oltre 30.000 test (tra tamponi molecolari e antigenici) si sono registrati 1.399 nuovi casi positivi, 13 morti e 943 pazienti guariti. I casi e le terapie intensive nella Regione ieri erano in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021)nei quartieri dilaaggiornata.stati diramati il 4 marzo scorso i nuovi dati suinella Capitale nelle varie: lo studio è prodotto dal Seresmi, il servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’ospedale Spallanzani in collaborazione con la Regione Lazio. Leggi anche: Allerta terapie intensive nel Lazio, preoccupano le varianti: si abbassa l’età dei pazienti in ospedalenel Lazio:il punto della situazione Nella giornata di ieri nel Lazio su oltre 30.000 test (tra tamponi molecolari e antigenici) siregistrati 1.399 nuovi casi positivi, 13 morti e 943 pazienti guariti. I casi e le terapie intensive nella Regione ieri erano in ...

