Concedersi una tregua è necessario per ricostruire la nostra identità

È arrivato il momento di fermarsi. È arrivato il momento di mettere in pausa ciò che ogni giorno affolla la tua mente e di Concedersi una tregua, una breve parentesi di respiro in un'apnea che, forse, dura da troppo tempo. Perché magari non te ne accorgi, ma sei immersa nel caos dei tuoi giorni. Sei sommersa dall'eccesso di impegni scandito dai tuoi orari segnati sull'agenda: appuntamenti scritti con penne colorate, per renderli più belli da vedere, ma che ti stanno facendo perdere di vista chi sei. E sì, non c'è niente di male a essere donne impegnate, ma la verità è che dovresti smettere di fare tutto tu, anche se questo è ciò che la società sembra importi chiedendo a gran voce capacità multitasking che conducono inevitabilmente alla frenesia e all'impegno matto e disperatissimo. Rallenta e poi risponditi con sincerità: quante volte, con ammirazione ...

