Come riconoscere un reato online e cosa fare (Di lunedì 8 marzo 2021) (Foto: Getty Images)Partiamo dai numeri: 2.234 denunce di diffamazione online, 636 di sextortion, 126 per condivisione non consensuale di materiale intimo (impropriamente detta revenge porn) e 143 di stalking. Questi i dati della Polizia postale e delle comunicazioni per l’anno 2020, un anno particolare anche sul piano della criminalità online. Quando parliamo di reati online ci riferiamo a una grande quantità di condotte illecite molto diverse tra loro e che spesso si collegano l’una all’altra. A volte è però difficile capire quando si è vittime di un reato (o quando lo è qualcun altro) e questo sia perché si parte dal presupposto che ciò che succede online non sia perseguibile o sia diverso da quanto accade offline, sia perché l’Italia è ancora a digiuno di una corretta cultura e quindi educazione ... Leggi su wired (Di lunedì 8 marzo 2021) (Foto: Getty Images)Partiamo dai numeri: 2.234 denunce di diffamazione, 636 di sextortion, 126 per condivisione non consensuale di materiale intimo (impropriamente detta revenge porn) e 143 di stalking. Questi i dati della Polizia postale e delle comunicazioni per l’anno 2020, un anno particolare anche sul piano della criminalità. Quando parliamo di reatici riferiamo a una grande quantità di condotte illecite molto diverse tra loro e che spesso si collegano l’una all’altra. A volte è però difficile capire quando si è vittime di un(o quando lo è qualcun altro) e questo sia perché si parte dal presupposto che ciò che succedenon sia perseguibile o sia diverso da quanto accade offline, sia perché l’Italia è ancora a digiuno di una corretta cultura e quindi educazione ...

