Classifica migliori 2001 d'Europa: c'è un italiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Il CIES ha stilato la Classifica dei migliori talenti classe 2001 in Europa: in lista c'è anche Samuele Ricci dell'Empoli. L'elenco completo Il CIES ha stilato la Classifica dei migliori talenti classe 2001 in Europa. In lista c'è anche Samuele Ricci dell'Empoli. L'elenco completo: 1 Bukayo Saka (Arsenal)2 Mason Greenwood (Manchester United)3 Benoit Badiashile (Monaco)4 Myron Boadu (AZ Alkmaar)5 Ersin Destanoglu (Besiktas)6 Charles De Ketelaere (Club Brugge)7 Jason Knight (Derby County)8 Anatoliy Trubin (Shakhtar Donetsk)9 Curtis Jones (Liverpool)10 Michael Olise (Reading)11 Takefusa Kubo (Getafe)12 Bryan Gil (Eibar)13 Odilon Kossounou (Club Brugge)14 Rodrygo (Real Madrid)15 Morten Frendrup (Brondby)16 Santiago Gimenez (Cruz Azul)17 Adrien Truffert (Rennes)18 Nicolas Raskin ...

