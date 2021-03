Borussia Dortmund-Siviglia | Terzic | “Ci aspettiamo un’ottima partita dagli spagnoli”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il tecnico del, Edin, alla vigilia del match contro ilvalevole per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021, ha spiegato cosa si aspetta dai suoi avversari: “Cidal, anche se i loro ultimi risultati non sono stati ottimi. Ci stiamo preparando per mostrare un’intensità molto diversa a”. “Abbiamo analizzato bene ladi sabato – ha aggiunto il capitano Marco Reus, riferendosi allasconfitta per 4-2 contro il Bayern Monaco – e domani ci aspetta una grande. Il nostro obiettivo è andare avanti. Vogliamo giocare come abbiamo fatto nella gara di andata a, dobbiamo essere ...

Advertising

sportface2016 : #UCL | #BorussiaDortmund-#Siviglia, le parole del tecnico giallonero Edin #Terzic alla vigilia della gara #BVBSEV - Stefano71867742 : @SerieA Fecha 26 : Crotone 4 - 2 Torino Fiorentina 3 - 3 Parma Sampdoria 2 - 2 Cagliari @Bundesliga_ES : Bayern… - cmercatoweb : ???? #Milan, #Belotti più lontano: il #BorussiaDortmund ci pensa come post #Haaland - CinqueNews : #BorussiaDortmund - #Siviglia: gol, vittorie e precedenti tra le 2 squadre - sportli26181512 : Milan attento: Raiola vuole portare Malen al Borussia Dortmund: Donyell Malen è un attaccante di talento e possibil… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund

Sempre domani sera va in scena il ritorno trae Siviglia, che tre settimane fa hanno dato vita a un acceso confronto terminato 3 - 2 per i gialloneri. Dopo il successo esterno, la ...Sui social è apparso addirittura il Kloppout : alcuni tifosi chiedono l'esonero dell'ex allenatore delo comunque l'addio a fine stagione (e c'è qualcuno che invoca l'ex idolo Reds, ...Solo a 3,50 seguono gli ospiti Taremi e Marega. Sempre domani sera va in scena il ritorno tra Borussia Dortmund e Siviglia, che tre settimane fa hanno dato vita a un acceso confronto terminato 3-2 per ...Probabili formazioni Borussia Dortmund Siviglia: diretta tv, le scelte dei due allenatori per la partita valida come ottavo di ritorno in Champions League.