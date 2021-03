Benno Neumair confessa l’omicidio dei genitori | avrebbe ucciso lui Laura Perselli e Peter Neumair

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 8 marzo 2021)todei suoi. Per ora la notizia è riportata solo da pochissime fonti e non si hanno ulteriori dettagli su come sarebbe avvenuta la confessione, né su cosanello specifico raccontato il giovane, che si trovava in stato d’arresto, con un provvedimento cautelare di detenzione carceraria, ormai da settimane., la confessione avvenuta durante gli interrogatorito di aver ...