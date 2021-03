Autocertificazione | quando serve in zona rossa | scarica il modulo in Pdf

Advertising

infoitsalute : A Trieste scatta la zona arancione, a Gorizia c'è già. Ecco quando compilare l’autocertificazione - il_piccolo : Trieste e Pordenone da oggi, lunedì 8 marzo, sono in zona arancione, come tutto il resto della regione. La stretta… - MelanyHamilton_ : @Nonha_stata @AdalucDe @jacopo_iacoboni @bravimabasta io ho sempre una querela nella borsa, quando esco. querela, a… - edoardoerre : @gadlernertweet @NFratoianni @matteorenzi Avete gli occhi puntati sui perché, questo tipo di personaggi, stanno in… - giumbolina : @monicanote73 Grazie Monica, mi sale il crimine quando sento dire vabbè chissenefrega faccio l'autocertificazione e… -

Ultime Notizie dalla rete : Autocertificazione quando

... salute o necessità con. E con la chiusura di tutte le scuole. Le altre misure ...si decide La decisione, come dicevamo, arriverà questa settimana. Già oggi ci saranno ...>>serve in zona rossa, arancione e gialla e dove scaricarla Ipotesi lockdown Italia zona rossa La velocità con cui cambia il quadro epidemiologico, per colpa delle ...In ogni caso il modulo-base è sempre lo stesso ed è quello messo in rete dal Viminale a novembre Trieste entra in zona arancione con il resto del Fvg, ecco tutte le regole spiegate bene. È obbligatori ...Con un lungo comunicato sui social il club bianconero ha provato a fare chiarezza dopo il caos nel derby tra brianzoli e lodigiani ...