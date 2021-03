Arrestato per bancarotta l’imprenditore Francesco Polidori, fondatore di Cepu (Di lunedì 8 marzo 2021) L'indagine vede coinvolti 6 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta, auto-riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte Leggi su lastampa (Di lunedì 8 marzo 2021) L'indagine vede coinvolti 6 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, difraudolenta, auto-riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

fattoquotidiano : Arrestato per bancarotta fraudolenta il fondatore del Cepu Francesco Polidori. Finanza sequestra beni per 28 milioni - MediasetTgcom24 : Arrestato per bancarotta il fondatore di Cepu #Cepu - Adnkronos : Arrestato per bancarotta Francesco #Polidori, fondatore #Cepu - razorblack66 : RT @ArturoP66023286: #quartarepubblica giusto il tempo per mandare affanculo Cento che andrebbe arrestato per le scemenze che dice. - LuigiF97101292 : RT @IlPrimatoN: La Gdf ha effettuato un sequestro preventivo per 28 milioni di euro -