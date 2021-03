Andrea Agnelli ai club europei: “Il calcio è a un bivio, bisogna cambiare”. E cita Draghi (Di lunedì 8 marzo 2021) "Il calcio è a un bivio, bisogna cambiare".Parola di Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus ha aperto così la 25esima Assemblea Generale dell'Eca, l'Associazione dei club europei che presiede. "Il Covid ha posto una serie di domande sulla sostenibilità dell'attuale modello di calcio", ha proseguito il numero uno bianconero, secondo cui la "perdita di incassi è attorno ai 6,5/8,5 miliardi in due stagioni". cita Draghi - "Sono colpi sulle spalle dei club", ha detto citando Draghi. "Se non ci muoviamo, rimarremo soli nella illusione di quello che siamo, nell'oblio di quel che siamo stati e nella negazione di quel che potremmo essere. Negli ultimi ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 marzo 2021) "Ilè a un".Parola di. Il presidente della Juventus ha aperto così la 25esima Assemblea Generale dell'Eca, l'Associazione deiche presiede. "Il Covid ha posto una serie di domande sulla sostenibilità dell'attuale modello di", ha proseguito il numero uno bianconero, secondo cui la "perdita di incassi è attorno ai 6,5/8,5 miliardi in due stagioni".- "Sono colpi sulle spalle dei", ha dettondo. "Se non ci muoviamo, rimarremo soli nella illusione di quello che siamo, nell'oblio di quel che siamo stati e nella negazione di quel che potremmo essere. Negli ultimi ...

