Agnelli | “Il calcio è a un bivio” L’appello ai club europei

Andrea Agnelli ha aperto l'Assemblea Generale dell'Eca invitando al cambiamento: "Offrire ai tifosi la migliore competizione possibile" Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha aperto la 25esima Assemblea Generale dell'Eca (Associazione dei club europei) da lui presieduta, invocando il cambiamento. La tesi del patron della Juve è che "il calcio è a un bivio, bisogna cambiare e offrire ai tifosi la migliore competizione possibile". Determinante nel percorso di vita del calcio è stato il Covid-19, che secondo Agnelli "ha posto una serie di domande sulla sostenibilità dell'attuale modello di calcio". Con l'avvento della pandemia, infatti, la perdita di incassi si aggira attorno ai 6,5/8,5 miliardi in due stagioni, come ricorda ...

