Storia di Anita | migrante dall' Albania e ora imprenditrice di start up

AGI - "L'Italia è la mia patria adottiva. Sono italiana, sono cresciuta qui. È la mia casa. Sono albanese perché sono nata lì ma sono anche italiana. Sono "ibrida". E soprattutto l'Italia mi ha accolta". Nei giorni che ricordano il trentesimo anniversario dell'arrivo degli albanesi in Italia (celebrato anche dal premier albanese Edi Rama, presente a Bari e Brindisi), Anita Likmeta, 34 anni, racconta all'AGI la sua Storia. Oggi vive a Milano, è imprenditrice nel ramo digital attraverso le start up. Il suo lavoro, spiega, le regala soddisfazioni, ma questa Storia 30 anni fa è coninciata male, con un brutto segno, poi per fortuna scomparsa. "La mia - spiega Anita ad AGI - è una Storia un po' particolare. Mia madre, Ela, è arrivata nel '91 a Bari con lo sbarco della ...

