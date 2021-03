Sea of Thieves - Reloaded (Di domenica 7 marzo 2021) I primi mesi del 2018 coincidono con una fase di fermento per l'ecosistema Xbox, che si è appena aggiornato con l'arrivo sul mercato di One X e che assiste alla pubblicazione del primo videogioco di Rare dopo il suo ingresso negli Xbox Game Studios. In vista del terzo anniversario di Sea of Thieves, torniamo oggi a parlarvi di Sea of Thieves non nell'ambito di una nuova espansione, ma per ripercorrere passo dopo passo il lungo percorso che lo ha portato all'essere il grande videogioco che è oggi, al netto di un inizio non proprio idilliaco. Sebbene il concept fosse infatti brillante, Sea of Thieves all'uscita fu vittima di aspre polemiche a causa di una evidente povertà di contenuti e una ripetitività intrinseca sulla quale si fondava l'intera infrastruttura ludica del gioco. Responsabilità evidenti dei piani alti della divisione Xbox, ... Leggi su eurogamer (Di domenica 7 marzo 2021) I primi mesi del 2018 coincidono con una fase di fermento per l'ecosistema Xbox, che si è appena aggiornato con l'arrivo sul mercato di One X e che assiste alla pubblicazione del primo videogioco di Rare dopo il suo ingresso negli Xbox Game Studios. In vista del terzo anniversario di Sea of, torniamo oggi a parlarvi di Sea ofnon nell'ambito di una nuova espansione, ma per ripercorrere passo dopo passo il lungo percorso che lo ha portato all'essere il grande videogioco che è oggi, al netto di un inizio non proprio idilliaco. Sebbene il concept fosse infatti brillante, Sea ofall'uscita fu vittima di aspre polemiche a causa di una evidente povertà di contenuti e una ripetitività intrinseca sulla quale si fondava l'intera infrastruttura ludica del gioco. Responsabilità evidenti dei piani alti della divisione Xbox, ...

Advertising

Eurogamer_it : Tre anni di saccheggi in mare e non sentirli. - nicolasodano : Ho sempre scelto nomi cringe o mangerecci nei videogiochi, spesso femminili. I più gettonati sono stati: Mustacciol… - misteruplay2016 : Sea of Thieves: il progetto Armakeggon va in porto con la più grossa esplosione di sempre - tech_gamingit : Sea of Thieves in offerta ??CDKeys: - oOShinobi777Oo : Sea of Thieves in offerta ??CDKeys: -