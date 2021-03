Sanremo | ascolti non decollano Spunta Amadeus ter | Un' idea

(Di domenica 7 marzo 2021) Novella Tolonie Fiorello tirano le somme del 71esimo Festival tra il calo die le difficoltà incontrate. La coppia lascia aperta una porta per un ritorno all'Ariston il prossimo anno e si toglie qualche sassolino dalle scarpe Cala il sipario sulla 71esima edizione del festival di. Il primo organizzato in piena pandemia. Il primo senza pubblico all'Ariston. E il primo che ha visto trionfare il televoto del pubblico giovane sui pronostici. I Maneskin portano a casa la vittoria, ma la gara deglinon premia comunque lo spettacolo portato in scena dae Fiorello. L'ultima serata diha incollato agli schermi 13 milioni e 203 mila di telespettatori, pari al 49.9% di share (nella prima parte) e 7 milioni 730 mila di spettatori, ...

... quella tradizionale, che ha avuto meno spazio nella kermesse canora del 2021 da. La finale ... Il picco diè coinciso con la pausa di Juve - Lazio, alle 21.36, a 14,5 milioni di ...Leggi anche2021,tv finale: 10,7 milioni "Io e Ama, ci siamo inventati un mestiere, quello di fare gli spettacoli per nessuno, e credo che di questo bisogna che se ne dia atto, ...E Fiorello aggiunge: "Ma che festival hanno visto? Un flop da 14 milioni di telespettatori? Qualcosa non torna" ...I Maneskin portano a casa la vittoria, ma la gara degli ascolti non premia comunque lo spettacolo portato in scena da Amadeus e Fiorello. L'ultima serata di Sanremo ha incollato agli schermi 13 ...