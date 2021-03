Sampdoria-Cagliari | Nainggolan in gol nel recupero | 2-2 allo scadere VIDEO

(Di domenica 7 marzo 2021) L’orgoglio delpermette alla squadra di Semplici di trovare il gol del 2-2 al Ferraris contro la. Un punto che sa di beffa visto l’1-0 dei sardi per quasi un’ora di gioco. Ma dopo la rimonta in tre minuti dei blucerchiati, ilha saputo mettere da parte i fantasmi e ha trovato un risultato che, sommato agli altri, vale tantissimo. Tutto merito di Radjache ha lasciato partire un destro dalla lunga distanza che non ha lasciato scampo ad Audero. SportFace.

2 - 1 LIVE 11' Joao Pedro (C), 78' Bereszynski (S), 80' Gabbiadini (S)(4 - 4 - 2) : Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello (46' Ramirez); Candreva (88' Yoshida)...Pavoletti e Lykogiannis, infatti, erano entrambi diffidati e sono stati ammoniti nella ripresa di. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al ...In avvio di primo tempo Joao Pedro inscena una battaglia quasi personale con Audero e con il fuorigioco: per cinque volte viene murato dal portiere - ma a gioco fermo - e al sesto passa per il gol del ...Dopo il vantaggio ospite firmato da Joao Pedro, Bereszynski e Gabbiadini completano la rimonta in due minuti, ma l’ex Inter pesca il pari al 96& ...