Parma | mea culpa di Sepe | “Ho fatto un errore | chiedo scusa”

(Di domenica 7 marzo 2021) Non è stata una giornata da ricordare per i due portieri in Fiorentina-, siache Dragowski sono stati protagonisti di alcuni errori. Il portiere dei ducali ed ex Viola ha rotto il silenzio sui social chiedendoa compagni e tifosi dopo la performance insufficiente: “Nella mia partita numero 100 con questa maglia mi aspettavo una prestazione migliore ed invece forse è stata la peggiore, in un momento in cui serviva non commettere errori. Mi assumo le responsabilità dell’ai miei compagni e a tutto il gruppo”. Queste le parole di, giunto, come detto da lui stesso, alla centesima partita con la maglia dei crociati.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMIBYg-B0oF/"caption id="attachment 1104655" ...

