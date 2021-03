Papa | non arrendetevi | continuate a sognare

(Di domenica 7 marzo 2021) Erbil, Iraq. Un serpentone lungo chilometri si snoda in una città che, dopo anni di morte e distruzione, torna finalmente in festa. È la folla raccolta nello stadio Franso Hariri di Erbil, ultima tappa di un viaggio unico, epocale, storico nella terra di Abramo. Una marea umana – 10mila persone, ma potevano essere molte di più se il Covid, anche qui, non avesse imposto il distanziamento - che ha accolto l’auto blindata diFrancesco nell’ultima tappa di una “tre giorni” che ricorderemo per sempre. Lungo il tragitto, cecchini appostati ovunque. Sopra le teste della gente, droni pronti a intervenire. Misure di sicurezza senza precedenti per Francesco, che nel corso della celebrazione ha lasciato due indicazioni che diventano programma di vita: “Sicuramente ci sono momenti – ha detto il- in cui la fede può vacillare, quando sembra che Dio non ...

Tuttavia, la certezza condivisa è che il Papa ha visitato l'Iraq come il condottiero di un esercito di fedeli, ma come pellegrino e penitente. Per essere beati, ha ricordato Francesco, 'siate ...' ricevuta in Vaticano dal Papa Giovanni Paolo II, in occasione del Millennio della fondazione dello Stato ungherese. Queste persone sapevano che ero rimasto comunista (anche senza il PCI), eppure non ... Sono queste le parole di Papa Francesco, al termine della messa ad Erbil, che concludono il viaggio in Iraq. "Chiedo a tutti voi" di "lavorare insieme in unità per un futuro di pace e prosperità che ...