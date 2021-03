Nove studenti su dieci nei prossimi giorni potrebbero tornare in Dad (Di domenica 7 marzo 2021) Secondo un’analisi di Tuttoscuola, in base ai dati della Fondazione Gimbe, nei prossimi giorni rischiano di finire in didattica a distanza, per via del nuovo Dpcm, 9 studenti italiani su 10 (90,1%) degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. Si tratterebbe di 7,6 milioni di ragazzi che resterebbero a casa in virtù del nuovo provvedimento che dispone la chiusura delle scuole nelle aree con più di 250 contagi settimanali su 100 mila abitanti.Veneto, Piemonte, Lazio e Fvg potrebbero essere le prossime Regioni a chiudere completamente gli istituti scolastici.Nello specifico, secondo i calcoli di Tuttoscuola, potrebbero essere dunque 7.668.000 (più di 9 su 10) gli alunni di scuole statali e paritarie su un totale di 8.506.000 costretti a seguire le lezioni a distanza. I dati ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) Secondo un’analisi di Tuttoscuola, in base ai dati della Fondazione Gimbe, neirischiano di finire in didattica a distanza, per via del nuovo Dpcm, 9italiani su 10 (90,1%) degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. Si tratterebbe di 7,6 milioni di ragazzi che resterebbero a casa in virtù del nuovo provvedimento che dispone la chiusura delle scuole nelle aree con più di 250 contagi settimanali su 100 mila abitanti.Veneto, Piemonte, Lazio e Fvgessere le prossime Regioni a chiudere completamente gli istituti scolastici.Nello specifico, secondo i calcoli di Tuttoscuola,essere dunque 7.668.000 (più di 9 su 10) gli alunni di scuole statali e paritarie su un totale di 8.506.000 costretti a seguire le lezioni a distanza. I dati ...

Ultime Notizie dalla rete : Nove studenti Il preside dell'istituto La Salle di Grugliasco: "Dormirò nella scuola chiusa per protestare contro la Dad" Il dirigente gestisce nove classi per un totale di 210 studenti e oggi, dalle 18, passerà la notte a scuola. Una protesta simbolica, che ha comunicato alle famiglie degli alunni attraverso un video ...

Giornate FAI per le scuole dall'8 al 13 marzo 2021 MILANO - Ritorna il grande evento nazionale che il FAI - Fondo Ambiente Italiano da nove anni dedica al mondo della scuola, nel cui ambito gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco in prima persona, per scoprire da protagonisti la ricchezza del patrimonio culturale italiano. L'...

Bologna, ancora una festa di studenti Erasmus: 9 multe La Repubblica Coronavirus, Tuttoscuola: A rischio dad nove alunni su dieci Milano, 7 mar. (LaPresse) - Con le nuove misure restrittive per il coronavirus, sono a rischio didattica a distanza 9 alunni su 10 i Italia. È la stima di ...

Nove studenti su dieci nei prossimi giorni potrebbero tornare in Dad Analisi di Tuttoscuola sui dati Gimbe. Veneto, Piemonte, Lazio e Fvg potrebbero essere le prossime Regioni a chiudere completamente gli istituti scolastici ...

