Napoli-Bologna | i convocati di Gattuso | torna Osimhen | c’è anche Bakayoko

(Di domenica 7 marzo 2021) Idi Gennaroper, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 che si disputerà questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. L’allenatore partenopeo recupera Victordopo il brutto colpo rimediato nel finale di partita con l’Atalanta. Gli unici due assenti sono Hirving Lozano e Andrea Petagna, mentre è presenteche nelle ultime ore era stato messo in disparte per via di un attacco influenzale. Il suo tampone è risultato negativo e dunque è abile e arruolabile. Portieri: Meret, Contini, Ospina Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas Centrocampisti: Demme,, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Labriola, ...

- Dopo il rocambolesco pari a Reggio Emilia contro il Sassuolo iltorna in campo stasera (ore 20.45) al Diego Armando Maradona e contro ilandrà a caccia della vittoria per restare in lotta nella zona Champions League . Tre le novità previste rispetto ...... dopo un duro turno infrasettimanale che li ha visti pareggiare con delle big (Milan e): ... Non così i biancocelesti, che in settimana le hanno prese daldue settimane fa: Inzaghi e i ...Rino Gattuso dovrebbe proporre tre novità di formazione stasera contro il Bologna rispetto all'ultima sfida con il Sassuolo.Stasera alle 20:45 al Maradona di Fuorigrotta andrà in scena Napoli-Bologna, match valido per la 26^ giornata di Serie A. Azzurri chiamati al riscatto ...