"Murati vivi", come un anno fa. Lockdown totale, occhio alla circolare: sul tavolo del Viminale c'è già la data? (Di domenica 7 marzo 2021) Dall'«andrà tutto bene» all'«andrà tutto come l'anno scorso»: il rischio è sempre più concreto. Il Comitato tecnico-scientifico vuole il Lockdown totale. Sì: di nuovo, nonostante le smentite di facciata. Cambiano i governi ma i cervelloni che invocano le chiusure sono gli stessi. L'alternativa alla serrata, il solo compromesso che accetterebbe il Cts - questa la sintesi dell'ennesimo confronto interno - sarebbe la zona rossa automatica quando un territorio supera la soglia dei 250 contagi per 100 mila abitanti: i presidenti di Regione, in tal caso, dovrebbero semplicemente attuare le direttive centrali senza facoltà discrezionale. Il primo che spinge per il nuovo confinamento è Walter Ricciardi, consulente di Roberto Speranza, il ministro - per e a caso - della Salute il quale mesi fa aveva dato alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Dall'«andrà tutto bene» all'«andrà tuttol'scorso»: il rischio è sempre più concreto. Il Comitato tecnico-scientifico vuole il. Sì: di nuovo, nonostante le smentite di facciata. Cambiano i governi ma i cervelloni che invocano le chiusure sono gli stessi. L'alternativaserrata, il solo compromesso che accetterebbe il Cts - questa la sintesi dell'ennesimo confronto interno - sarebbe la zona rossa automatica quando un territorio supera la soglia dei 250 contagi per 100 mila abitanti: i presidenti di Regione, in tal caso, dovrebbero semplicemente attuare le direttive centrali senza facoltà discrezionale. Il primo che spinge per il nuovo confinamento è Walter Ricciardi, consulente di Roberto Speranza, il ministro - per e a caso - della Salute il quale mesi fa aveva dato alle ...

