Muffin mimosa al limone: preparali oggi per la festa di domani! (Di domenica 7 marzo 2021) I Muffin mimosa sono il fior fior dei pasticcini, perfetti proprio da offrire alle amiche per festeggiare le donne nel loro giorno speciale! Sono piccole tortine al limone, dal cuore cremoso ripieno di crema pasticcera. Un delirio per i raffinatissimi palati femminili, sempre alla ricerca di golosissime specialità, avvolgenti e voluttuose. Solo ingredienti sani e genuini, un impasto veloce, una farcitura morbida e una decorazione che ricorda un mazzolino di fiori. Curiose? Iniziamo! Muffin mimosa al limone: ingredienti e preparazione Per questi dolcetti deliziosi, procuratevi: per l’impasto: farina di tipo 00, 100 g zucchero, 90 g uovo, 1 fecola di patate, 25 g limone, 50 ml di succo + la scorza grattugiata lievito per dolci, 5 g olio di semi, 25 ml per la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 7 marzo 2021) Isono il fior fior dei pasticcini, perfetti proprio da offrire alle amiche per festeggiare le donne nel loro giorno speciale! Sono piccole tortine al, dal cuore cremoso ripieno di crema pasticcera. Un delirio per i raffinatissimi palati femminili, sempre alla ricerca di golosissime specialità, avvolgenti e voluttuose. Solo ingredienti sani e genuini, un impasto veloce, una farcitura morbida e una decorazione che ricorda un mazzolino di fiori. Curiose? Iniziamo!al: ingredienti e preparazione Per questi dolcetti deliziosi, procuratevi: per l’impasto: farina di tipo 00, 100 g zucchero, 90 g uovo, 1 fecola di patate, 25 g, 50 ml di succo + la scorza grattugiata lievito per dolci, 5 g olio di semi, 25 ml per la ...

