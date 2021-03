Michael Jackson ha combattuto per il cameo di Men In Black 2 (Di domenica 7 marzo 2021) Michael Jackson ha perso la sua possibilità di unirsi al film del 1997 Men in Black dopo aver rifiutato un’opportunità di cameo. Il cantante di Thriller ha cambiato idea quando ha visto il film nei cinema, tuttavia, lo ha spinto a rintracciare il regista del film e lo ha esortato a inserirlo nel prossimo sequel. Cosa ha detto il regista su Michael Jackson? Ha detto: “Volevo davvero che Michael Jackson fosse nel primo Men In Black”. “C’era una scena in cui abbiamo mostrato tutti questi alieni e George Lucas, Sylvester Stallone, Danny De Vito e Steven Spielberg erano tutti lì e volevo davvero che ci fosse Michael”. “Ma per qualche motivo non voleva essere considerato un alieno in Men In Black ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021)ha perso la sua possibilità di unirsi al film del 1997 Men indopo aver rifiutato un’opportunità di. Il cantante di Thriller ha cambiato idea quando ha visto il film nei cinema, tuttavia, lo ha spinto a rintracciare il regista del film e lo ha esortato a inserirlo nel prossimo sequel. Cosa ha detto il regista su? Ha detto: “Volevo davvero chefosse nel primo Men In”. “C’era una scena in cui abbiamo mostrato tutti questi alieni e George Lucas, Sylvester Stallone, Danny De Vito e Steven Spielberg erano tutti lì e volevo davvero che ci fosse”. “Ma per qualche motivo non voleva essere considerato un alieno in Men In...

Advertising

FpizzutiPizzuti : RT @lastoriadioggi: #7marzo 1985 su iniziativa di Michael Jackson viene pubblicato il celebre singolo We Are the World, i cui proventi furo… - hodordue : @cabula_federico Ma esatto, Io non sono della generazione di David Bowie perché sono più giovane ma quando ero bamb… - MaxxGhe : 07/03/1985. Esce il 45 giri 'We Are The World' del super gruppo USA For Africa. Il brano da un'idea iniziale di Lio… - ITMoonwalkerBoy : RT @mjfansquare: Esattamente 20 anni fa, il 6 Marzo 2001, #MichaelJackson, ricevendo una Laurea 'honoris causa' presso la #OxfordUniversity… - ITMoonwalkerBoy : RT @mjfansquare: Il 5 marzo 2009, #MichaelJackson pronunciò le sue ultime parole di fronte al suo pubblico dell'O2 Arena di Londra, per ann… -