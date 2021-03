Merate | riapre l' asilo ma solamente per i figli di medici e infermieri

(Di domenica 7 marzo 2021)(Lecco), 7 marzo 2021 - Tornerà ad aprire domani l'dell'ente morale don Angelo Perego , ma solo per accogliere idie i bimbi con disabilità . In pratica ...

Il Giorno

... ma di più non potevamo fare " ha spiegato la presidente dell'istituto, Susanna Terragni , in una lettera spedita ai genitori dei bimbi che frequentano le due sedi die Novate. " Spero che le ...Ambulanze in attesa al Mandic di. Era il 10 marzo 2020 Il lockdown durerà fino ad aprile ... E' la normalità che segna i mesi estivi, durante i quali l'Italia '' anche agli spostamenti tra ...Ammessi anche i bimbi con disabilità, "di più non si può fare". La presidente dell'ente morale Angelo Perego si scusa con i genitori ...on amarezza per le famiglie che saranno escluse ma consapevole della necessità di fronteggiare la pandemia, pur nell'incertezza creata da norme che lasciano ampio spazio all'interpretazione creando se ...