LIVE Parigi-Nizza 2021, prima tappa in DIRETTA: rimane poco più di un minuto a Doubey (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 Per i velocisti oggi l’incognita sarà la conformazione del traguardo: gli ultimi 500 metri pendono al 3-4%. 15.35 Per fortuna nessuno ha avuto conseguenze gravi. Fra i coinvolti anche Lauren De Plus (INEOS Grenadiers), OLIVEr Naesen (AG2R Citroen Team) e Dylan Teuns (Team Bahrain Victorious). 15.33 BRUTTA CADUTA IN GRUPPO! 15.32 Il gruppo si trova a un minuto e mezzo da Doubey quando mancano 65 chilometri al termine. 15.29 Michael Matthews allo scorso traguardo volante ha guadagnato due secondi di abbuono. L’australiano sembrerebbe essere determinato a prendersi la prima maglia gialla, visto che l’arrivo rispecchia le sue caratteristiche. 15.25 In precedenza, problemi meccanici per Guillaume Martin e Philippe Gilbert, ma ambedue sono ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.38 Per i velocisti oggi l’incognita sarà la conformazione del traguardo: gli ultimi 500 metri pendono al 3-4%. 15.35 Per fortuna nessuno ha avuto conseguenze gravi. Fra i coinvolti anche Lauren De Plus (INEOS Grenadiers), Or Naesen (AG2R Citroen Team) e Dylan Teuns (Team Bahrain Victorious). 15.33 BRUTTA CADUTA IN GRUPPO! 15.32 Il gruppo si trova a une mezzo daquando mancano 65 chilometri al termine. 15.29 Michael Matthews allo scorso traguardo volante ha guadagnato due secondi di abbuono. L’australiano sembrerebbe essere determinato a prendersi lamaglia gialla, visto che l’arrivo rispecchia le sue caratteristiche. 15.25 In precedenza, problemi meccanici per Guillaume Martin e Philippe Gilbert, ma ambedue sono ...

Advertising

sportface2016 : #Ciclismo, #ParisNice al via: segui il LIVE della 1^ tappa - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: attacco in solitaria di Doubey. Il gruppo a 1’30” - #Parigi-Nizza… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: partiti! Gruppo compatto - #Parigi-Nizza #prima #tappa #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: Roglic favorito c’è Fabio Aru! - #Parigi-Nizza #prima #tappa… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: Roglic favorito c’è Fabio Aru! - #Parigi-Nizza #prima #tappa… -