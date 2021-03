LIVE Parigi-Nizza 2021, prima tappa in DIRETTA: plotone a 5? da Doubey (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 100 chilometri alla conclusione. Il gruppo ha cominciato a ricucire: 4’50” il ritardo dal fuggitivo. 14.37 La Groupama-FDJ di Arnaud Demare si è appena messa in testa al gruppo per partecipare all’inseguimento di Doubey. 5’10” il ritardo del plotone. 14.34 Altri tre punti per la maglia a pois per il battistrada Fabien Doubey (Team Total Direct Energie). Due punti nuovamente per Julien Bernard (Trek-Segafredo) e un punto per Bruno Armirail (Groupama-FDJ). 14.30 La corsa sta transitando adesso nel comune di Yvelines, nel quale l’anno scorso ci fu un arrivo di tappa in quel di Chalette-sur-Loing dove fu il nostro Giacomo Nizzolo a trionfare. 14.27 Comincia la seconda ascesa di giornata per Doubey: la Cote de Méridon (1,4 km ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 100 chilometri alla conclusione. Il gruppo ha cominciato a ricucire: 4’50” il ritardo dal fuggitivo. 14.37 La Groupama-FDJ di Arnaud Demare si è appena messa in testa al gruppo per partecipare all’inseguimento di. 5’10” il ritardo del. 14.34 Altri tre punti per la maglia a pois per il battistrada Fabien(Team Total Direct Energie). Due punti nuovamente per Julien Bernard (Trek-Segafredo) e un punto per Bruno Armirail (Groupama-FDJ). 14.30 La corsa sta transitando adesso nel comune di Yvelines, nel quale l’anno scorso ci fu un arrivo diin quel di Chalette-sur-Loing dove fu il nostro Giacomo Nizzolo a trionfare. 14.27 Comincia la seconda ascesa di giornata per: la Cote de Méridon (1,4 km ...

