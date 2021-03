LIVE GP Industria&Artigianato 2021 in DIRETTA: Draghi, Bodnar e Balestra in fuga. Completati i primi 100 chilometri di gara (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 13.43 I corridori stanno scalando il San Baronto per la prima volta. 13.39 La Trek-Segafredo lavora in testa al gruppo. Il vantaggio dei battistrada scende sotto i due minuti. 13.34 I corridori stanno per completare i primi cento chilometri di gara. 13.30 In gruppo, oggi, troviamo anche il leggendario Alejandro Valverde. Il veterano spagnolo dovrebbe chiudere la carriera al termine della stagione 2021, ma di recente ha fatto sapere che potrebbe cambiare idea. 13.24 Il vantaggio dei tre è ulteriormente sceso e, ora, si aggira attorno ai 3’20”. 13.20 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi: Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe), Guido Draghi (Mg.k Vis VPM) e Lorenzo ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 13.43 I corridori stanno scalando il San Baronto per la prima volta. 13.39 La Trek-Segafredo lavora in testa al gruppo. Il vantaggio dei battistrada scende sotto i due minuti. 13.34 I corridori stanno per completare icentodi. 13.30 In gruppo, oggi, troviamo anche il leggendario Alejandro Valverde. Il veterano spagnolo dovrebbe chiudere la carriera al termine della stagione, ma di recente ha fatto sapere che potrebbe cambiare idea. 13.24 Il vantaggio dei tre è ulteriormente sceso e, ora, si aggira attorno ai 3’20”. 13.20 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi: Maciej(Bora-Hansgrohe), Guido(Mg.k Vis VPM) e Lorenzo ...

