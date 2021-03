Leggere i segni della violenza: esperti a confronto a Torino (Di domenica 7 marzo 2021) Il 15 marzo l’evento online “Leggere i segni della violenza” promosso da Associazione Amiche e Amici dell’Accademia di Medicina di Torino e SISM Lunedì 15 marzo alle 17.30, l’Associazione Amiche e Amici dell’Accademia di Medicina di Torino ed il Segretariato Italiano Studenti in Medicina di Torino (SISM) organizzano una conferenza online dal titolo “Leggere i… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 7 marzo 2021) Il 15 marzo l’evento online “” promosso da Associazione Amiche e Amici dell’Accademia di Medicina die SISM Lunedì 15 marzo alle 17.30, l’Associazione Amiche e Amici dell’Accademia di Medicina died il Segretariato Italiano Studenti in Medicina di(SISM) organizzano una conferenza online dal titolo “i… L'articolo Corriere Nazionale.

