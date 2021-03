Juventus | verso il Porto | i precedenti con Kuipers sono favorevoli

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 marzo 2021) Bjornsarà il direttore di gara per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League traSarà Bjornil direttore di gara per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra. I bianconeri posguardare ad un precedente recente che rievoca dolci ricordi. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUNEWS24infatti arbitrò la rimonta Juve contro l’Atletico Madrid con la tripletta di Cristiano Ronaldo. Designazione che fa sorridere: 7, 2 vittorie (Atletico e Monaco per la finale 2017) quattro pareggi (compreso lo 0-0 del 2017 al Camp Nou) e la sconfitta contro il Fulham in Europa League. Leggi su Calcionews24.com