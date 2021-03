HELLAS VERONA-MILAN | statistiche e curiosità dopo il match News

(Di domenica 7 marzo 2021) Una grandissima vittoria, per 2-0, per i rossoneri in, 26^ giornata. Nella videotutti i dati sulla partita. Pianeta

Ma non il solitomerito di un Milan attento, sempre concentrato e sul pezzo. Le emozioni arrivano con il contagocce, ilnon ha la forza per riaprirla e il Milan dimentica il mezzo passa ...Il tecnico del, Ivan Juric, non cerca alibi. "Meglio loro - confessa - , fisicamente e ... ma alla fine rimane la sensazione che il Milan è superiore all'". . 7 marzo 2021Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Calabria 6,5, Tomori 6,5, Romagnoli 6,5, Dalot 6,5; Meitè 7, Kessiè 7,5; Saelemaekers 6, Krunic 7, Castillejo 6 (33' st Hauge sv); Leao 5,5. • Con Rade Krunic e Diogo ...Darko Lazovic ha parlato ai canali ufficiali del Verona nel postpartita del Bentegodi. Si interrompe una striscia di quattro risultati utili consecutivi. Che gara è stata?