Golf: Bryson DeChambeau campione all’Arnold Palmer Invitational davanti a Lee Westwood e Corey Conners (Di lunedì 8 marzo 2021) Non riesce il poker europeo all’Arnold Palmer Invitational. Dopo i successi di Rory McIlroy nel 2018, di Francesco Molinari nel 2019 e di Tyrrell Hatton nel 2020 è la volta di Bryson DeChambeau, che porta a casa il suo primo torneo del 2021 e nono in assoluto in quel di Orlando. Questo risultato porta “The Scientist” al sesto posto dell’OWGR, in una serie di combinazioni che fa uscire McIlroy dai primi dieci. Il -11 di DeChambeau è sufficiente per la vittoria, come lo è il -1 odierno che gli consente di scalzare Lee Westwood: per l’inglese comunque c’è un secondo posto di livello con un colpo di ritardo. Terzo il canadese Corey Conners, a sua volta in discesa dalla seconda posizione in coabitazione con il vincitore: per lui +2 di ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Non riesce il poker europeo. Dopo i successi di Rory McIlroy nel 2018, di Francesco Molinari nel 2019 e di Tyrrell Hatton nel 2020 è la volta di, che porta a casa il suo primo torneo del 2021 e nono in assoluto in quel di Orlando. Questo risultato porta “The Scientist” al sesto posto dell’OWGR, in una serie di combinazioni che fa uscire McIlroy dai primi dieci. Il -11 diè sufficiente per la vittoria, come lo è il -1 odierno che gli consente di scalzare Lee: per l’inglese comunque c’è un secondo posto di livello con un colpo di ritardo. Terzo il canadese, a sua volta in discesa dalla seconda posizione in coabitazione con il vincitore: per lui +2 di ...

