Elicottero precipita in Francia | morto il miliardiario Olivier Dassault

Advertising

spicciar : Francia, precipita elicottero a Deauville, in Normandia: muore il miliardario Olivier Dassault, deputato della dest… - sulsitodisimone : RT @Emergenza24: [07.03-19:10] #Touques #Calvados #Normandia #Francia #France #incidente precipita #elicottero 2 morti (tra cui il deputato… - GASirianni : RT @Emergenza24: [07.03-19:10] #Touques #Calvados #Normandia #Francia #France #incidente precipita #elicottero 2 morti (tra cui il deputato… - Emergenza24 : [07.03-19:10] #Touques #Calvados #Normandia #Francia #France #incidente precipita #elicottero 2 morti (tra cui il d… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: ULTIM'ORA: Elicottero militare precipita a #Bitlis, 9 soldati morti e 4 feriti. l'elicottero si è schiantato poco dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Elicottero precipita

Quotidiano.net

E' morto in un incidente d'il miliardario e parlamentare Olivier Dassault , aveva 69 anni. Il velivolo su cui viaggiava si è schiantato a terra vicino Deauville , in Normandia, secondo quanto hanno riferito fonti ...Intervenuto anche l'Grifo decollato da Albenga che ha trasportato l'uomo al Santa Corona di Pietra Ligure.Aveva 69 anni, era il maggiore di quattro figli dell'industriale Serge Dassault. È stato membro dell'Oise e direttore del Gruppo Figaro, proprietario dell'omonimo quotidiano ...Tragedia sfiorata in provincia di Lucca, a Fabbriche di Vergemoli, dove una bambina di tre anni è caduta da una finestra facendo un volo di diversi metri. A salvare la bambina sarebbero stati alcuni f ...