Courtois deluso | “Mi sento più apprezzato in Spagna che in Belgio”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 7 marzo 2021) Non sempre una stella dello sport è popolare nel proprio paese. O perlomeno può non riscuotere lo stesso successo che ha altrove. E' il caso di diversi calciatori, famosi nei propri campionati e meno noti in patria. Sorprendentemente sembra essere il destino di Thibaut. L'estremo difensore, infatti, non si sente particolarmentenel suo.caption id="attachment 1068187" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionPARADOSSOIl portiere del Real Madrid ha fatto una considerazione particolare ai microfoni di HLN: "Ho trascorso tre anni fantastici all'Atletico, ho ricevuto elogi da tutto il. Sono diventato atleta dell'anno e pensavo di stare bene. Oggi ho la sensazione che tutto quello che faccia sia in qualche modo percepito come normale. La mia prestazione ...