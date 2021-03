Carpi-Modena: le ultime sulla gara e le probabili formazioni (Di domenica 7 marzo 2021) Carpi-Modena in campo questa sera al “Cabassi” dalle 20.30, per la 29a giornata del campionato di Serie C girone B. Il derby al quale le due formazioni arrivano da latitudini di classifica diverse, mette in palio tre punti utilissimi per gli obiettivi di entrambe le squadre. Ecco cosa c’è da sapere sul match. Il momento del Carpi Il Carpi, attualmente affidato alle cure di Pochesci, da quando è guidato dalla panchina dal tecnico capitolino, ha messo in fila 1 sconfitta (Cesena) e quattro pareggi, l’ultimo dei quali è arrivato mercoledì scorso sul campo del Legnago Salus, in una gara senza reti. I biancorossi, prima della sfida odierna, hanno in classifica 31 punti (7 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte), i quali consentono alla squadra emiliana di navigare nella zona di relativa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 marzo 2021)in campo questa sera al “Cabassi” dalle 20.30, per la 29a giornata del campionato di Serie C girone B. Il derby al quale le duearrivano da latitudini di classifica diverse, mette in palio tre punti utilissimi per gli obiettivi di entrambe le squadre. Ecco cosa c’è da sapere sul match. Il momento delIl, attualmente affidato alle cure di Pochesci, da quando è guidato dalla panchina dal tecnico capitolino, ha messo in fila 1 sconfitta (Cesena) e quattro pareggi, l’ultimo dei quali è arrivato mercoledì scorso sul campo del Legnago Salus, in unasenza reti. I biancorossi, prima della sfida odierna, hanno in classifica 31 punti (7 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte), i quali consentono alla squadra emiliana di navigare nella zona di relativa ...

