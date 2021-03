Basket, Serie A2 2020/2021: Forlì vittoriosa e capolista, Tortona cade ancora (Di domenica 7 marzo 2021) La ventiduesima giornata del Girone Rosso della Serie A2 2020/2021 di Basket è stata caratterizzata dalla posticipazione di molteplici sfide, sebbene quelle disputate abbiano regalato emozioni forti. Forlì ha confermato lo straordinario stato di forma recente, raggiungendo la terza vittoria consecutiva, ai danni dell’EuroBasket Roma. I romagnoli hanno conquistato un importante successo per 87-83, contando sui 21 punti dello statunitense Roderick, i quali hanno vanificato gli sforzi del connazionale avversario Olasewere, fautore di 29 punti individuali. Basket Napoli ha tenuto il passo di Forlì, prevalendo su San Severo in trasferta: 71-81 concretizzato anche grazie ai 44 punti del tandem americano Mayo-Parks. Vittoria inoltre per Scafati, terza della ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) La ventiduesima giornata del Girone Rosso dellaA2diè stata caratterizzata dalla posticipazione di molteplici sfide, sebbene quelle disputate abbiano regalato emozioni forti.ha confermato lo straordinario stato di forma recente, raggiungendo la terza vittoria consecutiva, ai danni dell’EuroRoma. I romagnoli hanno conquistato un importante successo per 87-83, contando sui 21 punti dello statunitense Roderick, i quali hanno vanificato gli sforzi del connazionale avversario Olasewere, fautore di 29 punti individuali.Napoli ha tenuto il passo di, prevalendo su San Severo in trasferta: 71-81 concretizzato anche grazie ai 44 punti del tandem americano Mayo-Parks. Vittoria inoltre per Scafati, terza della ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Diretta/ Treviso Reggio Emilia (risultato finale 78 - 72) video tv: game over! DIRETTA TREVISO REGGIO EMILIA (RISULTATO FINALE 78 - 72): Treviso batte Reggio Emilia 78 - 72 e si impone nella 21giornata per il campionato di basket Serie A1 2020 - 2021. L'ultimo quarto comincia coi due punti firmati da Lemar. Anche Russell a segno, realizzando dall'area al trentaduesimo minuto. Poi la schiacciata di Mekowulu e la ...

Bertram Derthona, fatal Verona: terzo ko di fila per i leoni La cronaca della partita tratta dal sito del Derthona Basket I Leoni partono assai bene e comandano ... grazie a canestri da tre punti in serie, prima di subire il parziale rientro della Scaligera, ...

Basket - Serie "D" maschile LA NAZIONE Serie B - La Rekico cade al fotofinish con Oleggio La Rekico cade al fotofinish con Oleggio, recriminando per alcuni episodi sfortunati nel concitato finale. E pensare che la squadra aveva giocato una buona gara nonostante gli alti ...

Serie B – Cesena cresce nel secondo tempo e regola Alessandria Arrivano come da pronostico i due punti per una Cesena apparsa un po’ svagata nel primo tempo, ma soprattutto alla evidente ricerca di nuovi equilibri. Luci e ombre nei primi 20 minuti nei quali i Tig ...

